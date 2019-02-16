مصر | "انتحلوا صفة رجال شرطة".. النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بسرقة أجنبية بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتحلوا صفة رجال شرطة".. النيابة تصدر قرارها بشأن المتهمين بسرقة أجنبية بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة سيدة أجنبية الجنسية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل سرقة سيدة أجنبية الجنسية على يد 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بمركز كرداسة.

وكان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بتلقيه بلاغا من "رانيا.ص.ا" تعمل في مجال سمسرة العقارات، مصرية وتحمل جنسية دولة أجنبية، بتوجهها صحبة عامل طرفها يدعى "هاني.م.ع"، 39 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لشراء فيلا بزمام كفر حكيم بدائرة المركز وبحوزتها مبلغ 2 مليون جنيه و650 ألف دولار أمريكي، وقبل وصولها للمكان استوقفها 4 مجهولون يستقلون مركبة "توك توك" وادعوا أنهم من رجال الشرطة واستولوا على المبالغ المالية وفروا هاربين.

وبالبحث والتحري توصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام إلى أن مرتكب الواقعة العامل المذكور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبطه، وبحوزته مبلغ 685 ألف جنيه من متحصلات السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "محمد. أ. ع" 38 سنة، تاجر ومُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، حيث أحضر الأخير باقي الجناة، أمكن ضبطه وبحوزته طبنجة و12 طلقة خرطوش، وأقر بما جاء بأقوال المتهم الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمبلغ المالي.