مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل لـ16 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل لـ16 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 29 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة قصر النيل بالقضية المقيدة برقم 2038 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة وذلك بجلسة 16 مارس المقبل لإعلان المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين وسكرتارية محمد الجمل.

والمتهمين هم كل من أحمد محمد مصطفي محمود وعبد الله يونس محمد رحيم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.