انت الان تتابع الصحة: لا تتناولوا هذه الأدوية بعد تطعيم الديدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

حذر مركز اليقظة الصيدلية، بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، من استخدام مادة الـMetronidazole مع قرص القضاء على الديدان المعوية المحتوى على مادة الـMebendazole أو بعد تناوله لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن الأدوية المحتوية على هذه المادة تشمل: فلاجيل، امريزول، فلازول، اليزول، روزيكس، فلاجيكور، انازول، دوموزول، نيدازول، وسوبرازول، وميتروتيدازول، بوميكسازول، كوباجرامون، دومازول، انتوفار، وذلك لتجنب حدوث بعض التفاعلات الدوائية الخطيرة بين مادتي Metronidazole وMebendazole.

وأوضح المركز أنه يمكن الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية من خلال الإبلاغ الالكتروني: www.epvc.gov.eg/inter أو تطبيق الأندرويدGoogle Play Store EgyVigilance. ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق وزارة الصحة والسكان، حملة تطعيم تلاميذ المرحلة الابتدائية، ضد الديدان المعوية، بدء من 12 إلى 21 فبراير الجاري.وقالت الدكتورة