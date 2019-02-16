انت الان تتابع السيسي: كلنا مصريون.. لا فرق بين مسلم ومسيحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي، وقال السيسي، في مداخلة خلال الجلسة: «ظاهرة الإرهاب ستؤثر على العالم بأكلمه إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع، وعدم تصويب الخطاب الديني سيؤدي لمعاناة داخل المجتمعات الإسلامية والعالم كله».

وأضاف: «يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد ونشر الفكر المتطرف لتدمير المجتمع، وطالبنا بالتعامل بشكل دولي مع استخدام أنظمة الاتصال الحديثة في نشر الفكر المتطرف، وليس لدينا في مصر فرق بين مواطن مسلم ومواطن مسيحي بل كلنا مواطنون مصريون».وذكر الرئيس: «قمنا بممارسات في مصر ترسخ قيم التسامح والعيش