شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تسكين 40 أسرة من «عشش السودان» بوحدات كاملة التشطيب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، على تفقد مساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان بالدقي لتقديم التهاني للأسر المستحقة بالمرحلة الثالثة، متمنياً لهم حياة كريمة بعد الانتهاء من تسكين 40 أسرة وذلك استكمالا لما بدأته محافظة الجيزة في إزالة العشش غير الأدمية بمنطقة السكة الحديد بشارع السودان وتسكين قاطنيها بشقق حضارية وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير مساكن عشش شارع السودان والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال «راشد» إن الـ40 وحدة الذين تم إنشائهم وتسكين المواطنين بهم يعدون نقلة كبيرة في حياة المواطنين تقدمها الدولة لمواطنيها بالمناطق غير الأدمية يأتي ذلك ضمن التوجهات التي تسير بها الدولة في تطوير العشوائيات وتغيير نمط معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكداً أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق سبق إعداده ميدانياً للسكان الأصليين بالعشش من خلال لجان مشكلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة، وأنه أبدت الأسر سعادتهم لإيفاء المسؤولين بوعودهم وتكفل الدولة بتوفير أماكن إقامة تضمن مستقبل اجتماعي أفضل لأبنائهم.

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه جاري إخلاء وإزالة عدد 84 عشة تمهيداً للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع بإنشاء الوحدات السكنية الخاصة بأصحابها، موجهاً رئيس حي الدقي بسرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء والازالة وتسليم الموقع لمديرية الإسكان بالجيزة حتى يتم البدء في التنفيذ.

وقالت الدكتورة لمياء عبدالقادر، نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الحاصلين على الوحدات السكنية سيحصلون على الخطابات اللازمة لتركيب عدادات الكهرباء وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، حيث شهد موقع تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تواجد كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء ايهاب مكاوي رئيس حي الدقي، للتسهيل على المستحقين في الحصول على الوحدات.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتفقد مساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان في الدقي

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتفقد مساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان في الدقي