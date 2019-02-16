شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة والتعليم يطلقان حملة الكشف المبكر لـ11.5 مليون طالب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أنه من المستهدف خلال الفترة من 17 فبراير، وحتى 2 أبريل المقبل 11.5 مليون طالب.

وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحملة القومية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا بين أطفال المدارس من 6 سنوات وحتى 12 عاما، على أن يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي للعلاج مجانا دون أي تحمل.

وأوضحت أن الحملة ستتم على 3 مراحل وستشمل المدارس الحكومية والخاصة عبر لجان طبية متخصصة، مشيرة إلى أن اجراءات الفحص للتلاميذ يتم بشكل سرى، وأي إصابات بالتلاميذ تتعلق بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، سيتم إخطار ولى الأمر وإدارة المدرسة لبدء العلاج.