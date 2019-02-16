شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين يتحدث عن مشروع «الجمعيات الأهلية» بندوة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه تم التوافق على عدد من مواد مشروع قانون الجمعيات الجديد، في مقدمتها أن يكون التأسيس بالإخطار، وأن يتم السماح بإجراء أنشطة مختلفة لتحقيق عوائد وأرباح طالما أنها لا توزع على الأعضاء وتصب في توسيع أنشطة وقواعد عمل الجمعية.
وأضاف بهاء الدين، خلال الندوة السنوية للإعلام الاقتصادي، والتي تنظمها شعبة المحررين الاقتصاديين بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالأقصر، أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من اجتماع ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لافتا إلى أنه تم التوافق على معظم المواد التي تم التطرق لها.
وأشار إلى أنه من بين المواد التي تم التطرق لها ما يتعلق بتأسيس الجمعيات وتم التطرق لأن تكون بالإخطار وأن الانضمام للاتحاد العام للجمعيات ينبغى أن يكون اختياري.
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