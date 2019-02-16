البابا تواضروس يتفقد منشآت الجامعة البريطانية بالقاهرة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عدد من منشآت الجامعة البريطانية بالقاهرة، على هامش زيارته للجامعة، السبت، لإلقاء محاضرة حول قيم المحبة والتسامح وأثرهما في بناء المجتمعات، بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البرطانية.

وقال محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، إن زيارة البابا تواضروس تاريخية باعتبارها الزيارة الأولى التي يتواجد بها قداسته في مؤسسة تعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة البريطانية تتشرف بزيارة البابا باعتباره رمزا وطنيا دينيا في كل دول العالم.

البابا تواضروس يتفقد منشآت الجامعة البريطانية

البابا تواضروس يتفقد منشآت الجامعة البريطانية

البابا تواضروس يتفقد منشآت الجامعة البريطانية

البابا تواضروس يتفقد منشآت الجامعة البريطانية