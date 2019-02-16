شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القمة المصرية الألمانية بين السيسي وميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان قد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة تاريخية بمؤتمر ميونيخ للأمن، ناقش خلالها القضايا الإقليمية والتحديات التى تواجه الدول، كما أكد أن الاتحاد الإفريقى فى 2019 سيركز على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة موضع التنفيذ المتدرج والفعال.

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