شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: إطلاق حملات للتوعية بالرضاعة الطبيعية والصحة العامة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن السمنة فى المدارس الإنترناشيونال منتشرة للغاية، مضيفة قائلة: "السمنة مش مرتبطة بالحالة الاقتصادية". وأوضحت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، موجهة حديثها لأولياء الأمور: "الأجهزة اللى موجودة أعلى حاجة والنتائج فى منتهى الدقة". وقالت: سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق حملة كبيرة للتوعية بأهمية الصحة العامة وطريقة الحياة الصحيحة، وأهمية الرضاعة الطبيعية.

كانت هذه تفاصيل خبر هالة زايد: إطلاق حملات للتوعية بالرضاعة الطبيعية والصحة العامة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.