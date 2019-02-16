شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يحيل 6 متهمين فى "رشوة مأمورى جمارك قرية البضائع" للجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى قضية رشوة مأمورى الجمارك.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأن المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عمومين، أحدهم مأمور الجمارك بمطار القاهرة الجوي والثاني مراجع إجراءات بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى، طلبا لنفسهما عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما، بأن طلبا من المتهمين الثالث حتى الخامس بواسطة المتهم السادس مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، ودون عرض تلك البضائع على مصلحة الدمغة والموردين.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين الثالث والرابع وهم من أصحاب الشركات المتعاملة قدما رشوة لموظف عمومى الإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدما للمتهمين الأول والثانى مبلغ الرشوة، كما أن المتهم الخامس توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم مبلغ رشوة 60 ألف جنيه، وأن المتهمين جميعاً اشتركوا فى تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، والتى لها الصفة التجارية بأن أدخلوها إلى البلاد، دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وكان ذلك بطريق غير مشروع بأن أخفوها ولم يوضحوها فى الإقرار المقدم منهم.