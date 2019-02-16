ضبط 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 170 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عن ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 170 طربة لمخدر الحشيش، وذلك عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وكان قد ضُبط شخصين في كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، حال استقلالهما إحدى السيارات، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما "145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول".

كما تم ضبط شخصين في كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق، وجاري استمرار الحملات الأمنية.