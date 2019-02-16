مصدر أمني: تعذر حضور وزير الزراعة لمحاكمته في الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: كشف مصدر أمني بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تعذر وصول وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لحضور جلسة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة. وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة اليوم لمحاكمة وزير الزراعة الأسبق. وانتهى جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رأى أن جريمة الكسب غير المشروع ثابتة في حق المتهم، لذلك تم الطعن على القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

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