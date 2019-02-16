كشف لغز اختطاف طبيب ثري على أيدي تجار آثار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي اختطاف طبيب

بدأت الواقعة ببلاغ من "سامح.ف"، 57 سنة، طبيب صيدلي، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من زوجة شقيقه "أشرف.ف"، 55 سنة، طبيب جراحة عامة، ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة، أخطرته خلاله بعدم عودة زوجها عقب انتهاء عمله بالعيادة الخاصة به الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تبين قيام ثلاثة أشخاص مجهولين باصطحاب شقيق المبلغ عنوه داخل سيارة مجهولة وانصرفوا من محل البلاغ، وفي وقت لاحق وأثناء الفحص ورد اتصال هاتفي من المذكور على هاتف زوجته أبلغها خلاله بأنه متواجد بطريق المنصورة الزراعي بمنطقة أجا-الدقهلية.

توجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان تواجده وتمكنت من العثور عليه دون إصابات وبصحبته "سامح.م"، 47 سنة، تاجر سيارات، مقيم دكرنس بالدقهلية سبق اتهامه في 4 قضايا أخرهم قضية أموال عامة.

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بسؤال المجني عليه عن ظروف الواقعة أيد ما سبق وأضاف بقيام الجناة بإطلاق سراحه بدعوى أنه ليس الشخص المطلوب خطفه وعقب إطلاق سراحه تعرف على الأخير بمكان التخلي عنه والذي عرض عليه المساعدة وانتظر بصحبته لحين حضور القوات.

بإجراء التحريات وتكثيف جهود فريق البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سامح.م"، والذي تظاهر بمساعدة المجني عليه بالاشتراك مع كلٍ من "رضا.ب"، 34 سنة، صاحب صالة ألعاب رياضية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية (سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية قتل، "محمد.ى"، 34 سنة، مبلط سيراميك، "محمد.ع"، 37 سنة، سائق.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الدقهلية والجيزة تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه في وقت سابق تحصل على "5" تماثيل يشتبه في أثريتهم من ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة الداخلة بالوادي الجديد بقصد التصرف فيها بالبيع إلا أنه عجز عن ذلك، فخطط لارتكاب واقعة خطف أحد الأثرياء وإطلاق سراحه بدعوى اختطافه على سبيل الخطأ وأن يتظاهر بالعثور عليه ومساعدته للعودة لمسكنه اعتقادا منه أنه ستنشأ بينهم علاقة صداقه وعقب توطيدها يستغل ثرائه وعلاقة الصداقة في تصريف التماثيل لدى الأثرياء من معارف المجني عليه، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وتوجهوا لمنطقة مساكن شيراتون دائرة القسم، ومن خلال مراقبة المقيمين بالمنطقة وقع اختيارهم على المجني عليه لظهور علامات الثراء عليه، وأضاف بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارتين ملاكي، وتمكن باقي المتهمين من خطف المجنى عليه بإحدى السيارتين بينما اقتصر دوره على تتبعهم وقت ارتكاب الواقعة ولحين إطلاق سراح المجني عليه.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط 5 تماثيل فرعونية مختلفة الأحجام تحوي نقوش باللغة الهيروغليفية يشتبه في أثريتها، السيارتان المستخدمتان في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.