"قضايا الدولة" تحصل أكثر من 11 مليون جنيه للدولة في يناير 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قام فرع هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر بتحصيل مبلغ 11 مليونا و227 ألف جنيه خلال شهر يناير 2019. صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على القيام بالدور المنوط بها في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية.

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