محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، استئناف الفنانة داليا البحيري على حكم حبسها سنتين، بتهمة التهرب الضريبي، 6 أبريل؛ لإتمام ورق التصالح.
كانت الفنانة داليا البحيري، حضرت الجلسة الماضية إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.
كانت هذه تفاصيل خبر "للتصالح".. تأجيل استئناف داليا البحيري على حبسها سنتين بتهمة "التهرب الضريبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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