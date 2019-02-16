"للتصالح".. تأجيل استئناف داليا البحيري على حبسها سنتين بتهمة "التهرب الضريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، استئناف الفنانة داليا البحيري على حكم حبسها سنتين، بتهمة التهرب الضريبي، 6 أبريل؛ لإتمام ورق التصالح.

كانت الفنانة داليا البحيري، حضرت الجلسة الماضية إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.