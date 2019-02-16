برلماني: اهتمام عالمي برؤية السيسى بمؤتمر ميونخ لمواجهة الارهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكد النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أهمية التحركات السياسية المصرية الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا الى أهمية مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر ميونخ للامن.
وقال مرشد في بيان أصدره اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الرئيسية لهذا المؤتمر، التي جاءت فيى سابقة سياسية عالمية غير مسبوقة، حيث إنه ولأول مرة منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 يتحدث رئيس دول غير أوروبية، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بمشاركة المستشارة الألمانية ميركل، وهو ما يعكس ااحترام عالمى وأوروبى للرئيس السيسي ولسياساته الناجحة ورؤيته الثاقبة تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب.
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