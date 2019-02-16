"مستقبل وطن" يوفر لحوم بلدي بأسعار مخفضة بالمعادى ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة القاهرة، فعاليات بيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، في منطقة المعادي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حياة كريمة لشعب عظيم.
وقال المستشار رأفت العمدة، الأمين العام لأمانة المعادي وطرة لحزب مستقبل وطن، إن فعاليات مبادرة ضد الغلاء تنظم من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في الدائرة، مضيفا أن الأمانة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دائم ومستمر لخدمة الأهالي والوقوف بجانبهم باستمرار.
وأضاف "العمدة"، أن فاعلية ومبادرة الحزب، نالت إعجاب الكثير من أهالي المعادي، والتى شهدت اقبالا شديدا من قبل المواطنين، حيث استمرت حتى 5 مساء اليوم.
يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين
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