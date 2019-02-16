السيسي للمجتمع الدولي: من أتى بالمقاتلين الأجانب إلى دولنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ سقوط دول مجاورة تقوم مصر بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "خلال 5 سنوات في الصحراء بين ليبيا ومصر دمرنا عربات بالمئات محملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب".

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وتابع السيسي: "لما نلاقي خلال قتال الإرهابيين بعض الجنسيات ليست عربية موجودة ضمن القتلى، إذا أمننا القومي يتطلب منا الحرص على الانغماس أكثر في حل المشاكل التي تمر بالمنطقة، لدينا ثوابت منها عدم التدخل في شئون الدول حتى لا يترتب عليها تداعيات كبيرة جدًا على أمن واسقرار المنطقة، لكن التدخل السياسي هو الذي ندعمه في سوريا وليبيا".

ووجه السيسي بعض الأسئلة للمجتمع الدولي قائلًا: "يا ترى المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الأزمات وأسبابها بالشكل المناسب أم لا؟ من الذي حرك المقاتلين الأجانب من دولهم لمنطقتنا؟ ومن الذي مد هذه الجماعات بالسلاح والأموال؟ من يمولهم؟ من يدربهم؟ من يدعمهم سياسيًا؟".

وأوضح الرئيس: "علشان كده في مصر لنا موقف ثابت في أهمية الدفع باستعادة الاستقرار في أسرع وقت للدول التي سقطت في هذه الأزمات، الدولة الوطنية والحفاز عليها من أهم أسباب الحفاظ على الاستقرارفي منطقتنا، الجيش الوطني ومؤسسات الدولة الوطنية ووحدة الأراضي" لافتًا إلى أن أولويات مصر تتمثل في استعادة الاستقرار في الدول التي توجد بها أزمات سواء كانت عربية أو أفريقية، لأن آثارها تمس أمن مصر القومي بشكل مباشر.