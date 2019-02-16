بعد قليل.. قمة ألمانية مصرية بين السيسي وميركل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: تنطلق بعد قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ميونخ الألمانية. تأتى القمة على هامش حضور الرئيسان قمة مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور الرئيس السيسي نيابة عن الاتحاد الأفريقى لعام 2019. وتركز "القمة " على مواصلة وضع خطط التنمية المستدامة والتحديات الأمنية التى تهدد العالم وتعيق خطط التنمية.

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