اليوم.. الأعلى للجامعات يناقش طلبات الجامعات لإنشاء كليات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل: يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري اليوم السبت بمقره بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبات انشاء الكليات الجديدة لعدد من الجامعات، بجانب تحديد موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لمختلف الجامعات، ومناقشة تقرير أسبوع شباب الجامعات الذي نظمته جامعة كفر الشيخ من الفترة 2 لـ 8 من الشهر الجاري.

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