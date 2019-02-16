مصر | "الأموال العامة" تضبط 8 قضايا متنوعة خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط 8 قضايا متنوعة خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مباحث الاموال العامة، (8) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (اتجار في النقد الأجنبي - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع " بقيمة بلغت 139 مليون و283 الف جنيه مصري – 3,522,900 عملات أجنبية مختلفة) خلال أسبوع.

كما ضبطت أجهزة الأمن، قضايا متنوعة في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (5) تشكيلات عصابية )، (472) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

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وفي سياق متصل شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية، حملات أسفرت عن ضبط (546) قضية في مجال حماية الثروة السمكية ، (930) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (346) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف ، (310) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية ، (154) في مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (1924) لحالات تعد على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (961) لنشا وباخرة سياحية.

كما تم تأمين تنفيذ إزالة (6029) حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

وتم ضبط (3048) قضية ومخالفة في مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدي على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال حملات أمنية يشنها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمكافحة الجربمة بشتى صورها.