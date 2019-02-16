مصر | "جريمة عمرها 3 شهور".. قصة سرقة رجل أعمال كويتي في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جريمة عمرها 3 شهور".. قصة سرقة رجل أعمال كويتي في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة رجل أعمال كويتي الجنسية بمنطقة الهرم، وتبين أن الجريمة وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي، ورجال مباحث قسم شرطة الطالبية، كشفوا غموض الواقعة، بعد تمكنهم من القبض على تشكيل عصابي لسرقة سعوديين الجنسية وانتحالهم صفة رجال شرطة، بمنطقة الطالبية وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهم بسرقة رجل أعمال كويتي الجنسية بمنطقة الهرم بالإشتراك مع آخرين.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف غموض السطو على سعوديين الجنسية وسرقتهما، حال تواجدهما بالشقة سكنهما بمنطقة الطالبية وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين بالسرقة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بورود بلاغا من كل من "خالد. أ. م"، و"أمين. ع. أ"، يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بأنه أثناء تواجدهما بشقة مستأجرة للأول بعقار بدائرة القسم وبصحبتهما إحدى الفتيات فوجئا بتواجد مجهولان بالشقة قاما بالإستيلاء منهما على 5 هواتف محمولة، مبالغ مالية قدرها "200 جنيه، 300 دولار، 50 درهم إماراتي، 20 ريالا سعوديا"، جوازات سفرهما، و2 فيزا كارد، وهربا وبصحبتهما الفتاة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلا من "مصطفى. م. ع" عاطل، و"مصطفي. م. م"، عاطل، و"محمد. ح. م"، عاطل، و"دنيا. م. س"، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الهرم، وتربطهم علاقة صداقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية وإعداد عدة أكمنة تم ضبطهم وبحوزتهم طبنجة وطلقتين من ذات العيار، 2 سلاح أبيض عبارة عن مطواة، مبالغ مالية قدرها "11800 جنيه، 300 دولار، 50 درهم إماراتي"، 3 هواتف محمولة، جوازات السفر والفيزا كارد الخاصين بالمجني عليهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأدلى المتهمين بارتكابهم الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت معهم، وقرر المتهم الأول أنه يوم السرقة اتصلت به المتهمة الرابعة وأخبرته بتواجدها مع المجني عليهما بالشقة الخاصة بهما بأحد العقارات بمنطقة الطالبية.

وأضاف خلال التحقيقات أنه قام بالتوجه رفقة المتهمين الثاني والثالث للشقة مكان السرقة مستقلين سيارة ملاكي ملك والده، حيث قامت بفتح الباب لهم واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكما كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن رجل الأعمال الكويتي الجنسية، تعرف على أحد المتهمين، عن طريق صديق المجني عليه، مصري الجنسية ومن محافظة الأقصر، ويعمل بدولة الكويت.

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وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه كان ينوي فتح مصنع رخام بمصر، وتحصل على رقم المحمول الخاص بالمتهم، من صديقه، لمساعدته في إنشاء المصنع، دون علم صديق المجني عليه، أنه من ضمن أفراد تشكيل السرقة.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد حضور رجل الأعمال الكويتي لمصر، أجري اتصالا هاتفيا بالمتهم، لمساعدته في إنشاء المصنع، وبعد علم المتهم بحيازته مبالغ مالية، استدرجه لمنطقة مساكن الضباط بمنطقة نادي الرماية، ليتحصل منه على مبلغ الـ 4 ملايين جنيه، واتفق مع باقي المتهمين، لانتحال صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة، لسرقته دون الشك فيهم.

وأشارت التحقيقات أنه بعد حضور المجني عليه للمكان المتفق عليه، وبحوزته المبلغ المشار إليه، تلاحظ له قدوم سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، وأشهروا أسلحة نارية مدعين أنهم ضباط شرطة بمباحث الأموال العامة، وتحصلوا منه على المبلغ المالي، بحجة انهم مزورين، وفروا هاربين.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من رجل أعمال كويتي الجنسية، بتعرضه لسرقة حوالي 4 ملايين جنيه، حال تواجده أمام نادي الرماية، بمنطقة الهرم، على يد 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط مباحث الأموال العامة، وكانوا يستقلون سيارة ميكروباص و3 سيارات ملاكي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، بينهم 3 أمناء شرطة بمديريتي أمن أسيوط والفيوم "مفصولين"، وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد عدة أكمنة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث الطالبية، من القبض عليهم وبحوزتهم 4 سيارات منهم سيارة ميكروباص، 2 بندقية، 2 فرد خرطوش وطبنجة، والمبلغ المالي المستولي عليه.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.