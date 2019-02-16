مصر | "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ50 مليون جنيه مخالفات.. وتضبط 6 آلاف قضية تموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ50 مليون جنيه مخالفات.. وتضبط 6 آلاف قضية تموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت وزارة الداخلية، 50 مليون جنيه قيمة غرامات وتصالح في مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي لتنعش خزينة الدولة بهذا المبلغ خلال أسبوع المنقضي.

وكانت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ضبطت (68236) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد ( 48,254,535 جنيه ).

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وفي مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط (1481) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (173) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (129) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.

وكما ضبطت (453) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (33) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، (85) قضية في مجال الجمارك، (163) حالة تحري مدين ولجان فحص وتم التصالح في (286) قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها (2,269,803 مليون جنيه).

وفي مجال الأمن الاقتصادي: ضبط 6715 قضية تموينية متنوعة ضمت (101) قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (5368 أسطوانة بوتاجاز - 738,293 غاز صب)، (32) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (341855 لتر – 135 طن مازوت)، (6582) قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت (1644,518 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "348" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت "362,827 طن" وكذا "173" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "29,250 طن").