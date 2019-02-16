مصر | تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" لـ23 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس" لـ23 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم السبت 9 فبراير، وذلك لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 23 فبراير لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.