مصر | تجديد حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام

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قرر قاضي جنح السلام، تجديد حبس المتهمين بتهشيم رأس طفل بمدينة السلام لسرقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى.

وكشفت تحقيقات نيابة السلام، في واقعة التعدي على طفل وتهشيم رأسه بمدينة السلام، عن وقوع الحادثة بعد مطاردة شابين للطفل لسرقته، وما أن فشلا في سرقته حاولوا التعدي عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

وترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة النهضة، بلاغًا من مستشفى بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابًا بتهشم في الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدي عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم في الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة.