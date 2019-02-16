أخبار مصر | لاستكمال مسيرة الإنجازات.. 9 لجان نقابية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاستكمال مسيرة الإنجازات.. 9 لجان نقابية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت 9 لجان نقابية، تأييدها للتعديلات الدستورية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والاستقرار.

وجاءت اللجان كالتالي:

اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر

اللجنة النقابية للعاملين بالصحة بمحافظة الدقهلية

اللجنة النقابية للعاملين بالبترول محطة الغاز السائل بطلخا

اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار

اللجنة النقابية ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية

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اللجنة النقابية للإعلام الإلكتروني بالقاهرة بالنقابة العامة للصحافة والإعلام

اللجنة النقابية للعاملين بمناطق قطاع الجيزة

اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الدقهلية الأزهرية

النقابة العامة لعمال النقل البري بالبحيرة

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.