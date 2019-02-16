أخبار مصر | عاجل.. القضاء على 7 تكفيريين في استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القضاء على 7 تكفيريين في استهداف ارتكاز أمني بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قيام عناصر إرهابية بمهاجمة إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، وقامت قوة الإرتكاز الأمني بالتصدي للعناصر الإرهابية والإشتباك معها.

وأضاف "الرفاعي"، في بيان: "وتمكنت من القضاء على (7) فرد تكفيرى ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى وجارى إستكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".