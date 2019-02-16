أخبار مصر | وزير النقل: تحويل "الدولي الساحلي" إلى حُر لتقليل مدة الرحلة من بورسعيد حتي الإسكندرية

وأكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وأوضح "عرفات" أن هذا المشروع سيساهم في رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وتحويله إلى طريق حر لتسهيل حركة المرور وتقليل مدة الرحلة من بورسعيد حتى الإسكندرية.

وأضاف أنه قد سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من الديبة حتي كوبري دمياط علي النيل بطول 30 كم وبتكلفة 108 مليون جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتي تقاطع طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي بطول 55 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتي سيدي كرير بطول 35 كم وبتكلفة 120 مليون جنيه.

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كما قام وزير النقد بتفقد اعمال تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدائري حول بورسعيد بطول 32 كم مزدوج بإجمالي تكلفة 150 مليون جنيه والذي من المقرر الإنتهاء منه في 662019 وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 57 % من المشروع وخلال الجولة اكد وزير النقل ان المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الطريق لفك الإختناقات المرورية داخل المدينة ونقل الحركة خارج مدينة بورسعيد لافتا الى ضرورة توسيع الطريق الدائري حول بورسعيد الى 5حارات بكل اتجاه (3حارة للسيارات الملاكي و2 حارة رصف خرساني للنقل الثقيل خاصة وانه يتكامل مع محور 30 يونيو المتقاطع معه.

كما شدد الوزير على إزالة كافة المطبات العشوائية من الطرق السريعة ضمن حملة وزارة النقل التي أطلقتها من نوفمبر الماضي لازالة كافة المطبات العشوائية بالتعاون مع المحافظات والوحدات المحلية والمرور والمجتمع المدني، بهدف الحفاظ على حياة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة في هذه الطرق.

وجاءت هذه الجولة في إطار خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يعتبر أحد أهم الشرايين الهامة لشبكة الطرق والذي يربط العديد من المحافظات وكذلك دعم حركة الربط بين الموانئ البحرية المطلة علي البحر المتوسط وبما يساهم في تدفق حركة نقل البضائع علي مستوي جمهورية مصر العربية.

