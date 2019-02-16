انت الان تتابع وزير العدل يقرر إضافة 5 محكمين إلى قوائم الوزارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل إضافة 5 محكمين جدد إلى قوائم محكمين الوزارة، ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، في عددها الصادر اليوم السبت، القرار متضمنا إضافة الدكتور صبري محمد السنوسي، المستشار محمد فوزي عبد الباري إلى قوائم المحكمين القانونيين، المهندس الدكتور أحمد فتحي والي إلى قوائم المحكمين الهندسيين، وعمرو أحمد كمال سيد سالم وشيرين مراد نور الدين إلى قوائم المحكمين التجاريين، جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقراري وزير العدل رقمي 5070، و9130 لسنة 2017 بإضافة محكمين جدد إلى القوائم.

وفي يوم 11 فبراير، نشرت صحيفة الوقائع المصرية، قرار وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية لعاملين بوزارة التعليم العالي بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصة، ووفقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إذ جاء قرار وزير العدل بعد الإطلاع على قوانين الإجراءات الجنائية، وتنظيم عمل