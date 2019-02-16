انت الان تتابع السيسي: أمن المنطقة العربية له تأثير كبير على أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي، وقال الرئيس، في مداخلة خلال الجلسة: «الجوار العربي الأوروبي جوار تاريخي ولدينا المزيد من التعاون فيما بيننا، والأمن في المنطقة العربية له تأثير كبير على أوروبا، وعلينا إجراء المزيد من التواصل والحوار لإيجاد أرضية مشتركة لنا جميعا».

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانس: «أشكر السيسي على تنظيم القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في شرم الشيخ، وهي خطوة مهمة لإيجاد حلول للعديد من المشكلات، وعلينا التعاون معا لمناقشة أزمات المنطقة والهجرة، وأيضا التعاون الاقتصادي». ويشارك الرئيس في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات