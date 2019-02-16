انت الان تتابع السيسي: استطعنا تحقيق تنمية مشتركة بين دول إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي، وقال الرئيس: «علينا الإسراع بإدخال اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، وأولويات الاتحاد الإفريقي تتمحور هذا العام حول دفع التعاون الاقتصادي الإقليمي، واستطعنا تحقيق تنمية مشتركة بين بلدان القارة الإفريقية».

وأضاف: «علينا التوصل لحل لكل القضايا الملحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وستستمر إفريقي في دعم الدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب، كما أن تماسك المؤسسات الوطنية في إفريقيا وتعزيز التعاون الأمن سيؤدي إلى دحر الإرهاب».وذكر السيسي: «مصر حرصت على دعم الأشقاء في ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية هناك، كما نجحنا