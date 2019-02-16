انت الان تتابع إعادة فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم السبت، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من صباح اليوم، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن وطبيعي، إذ بدأت إدارات الميناء المختصة فور إصدار قرار فتح الميناء بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي والبالغ عددها نحو 40 سفينة طبقا لأولوية تراكيها.
ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن. وتعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، إلى سقوط أمطار رعدية وغزيرة، الأسبوع الماضي،
ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.
وتعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، إلى سقوط أمطار رعدية وغزيرة، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع بدء نوة «الفيضة الكبرى»، التى تشهد هطول أمطار شديدة وعواصف رعدية وتسببت في غرق شوارع المحافظة، وانتشار برك المياه، وصاحبت الأمطار رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ، ووجهت تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر خلال أوقات النوة مع التشديد على الاتصال بغرفة العمليات حال وقوع أي أزمات نتيجة هطول الأمطار.
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