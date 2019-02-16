شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب شركة لإتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على صاحب شركة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون. فيما كشفت تحقيقات الأموال العامة أن حجم تعاملات المتهم منذ عام 2009 حتى الآن- طبقاً للفحص المستندي- ما يعادل نحو ثمانية مليون جنية مصري.

تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بالاسكندرية معلومات تفيد قيام المدعو«حسام الدين.م.م»، 32 سنة، صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم بمنطقة سيدي جابر، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهم من خلال عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتى «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي».

وأشارت التحريات إلى قيامه بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى الآن طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 8 مليون جنية مصري.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.