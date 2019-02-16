شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: إقبال غير مسبوق على كراسات شروط المرحلة الثانية من ورش صناعة الأثاث بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن بدء طرح المرحلة الثانية لعدد محدود من الورش الصناعية المخصصة لصناعة الأثاث والصناعات المغذية والتكميلية بمدينة دمياط للأثاث وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى الخميس ٢١ فبراير بمقر الشركة بمكتبة مصر العامة بكورنيش النيل بمدينة دمياط.

وأضافت ميخائيل، أن عملية الطرح شهدت إقبالا غير مسبوق من الصناع الراغبين في تملك الورش لسحب كراسات الشروط لبيع عددا من الورش الصناعية بمساحات ٥٠متر و١٠٠متر، مؤكدة إمكانية البيع بالدفع النقدي أو التقسيط بواسطة البنوك المشاركة بالطرح الثاني.

وأشارت المحافظ أن مدينة دمياط للأثاث تعد أحد أهم المشروعات القومية الهامة التي دشنها السيد رئيس الجمهورية لدعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وإعادتها كأحد المدن الرائدة في هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى جهود القيادة السياسية و مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع والتيسير على الصناع الراغبين في تملك ورش وأراضي صناعية بالمدينة ، لافتة أن هذا المشروع والذى يضم ١٣٧٥ هنجر سيساهم بشكل كبير في القضاء على كافة المشكلات التي تواجه الصناعة المحلية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة صناعة قوية بالإضافة إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة.