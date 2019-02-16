شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. قمة مصرية ألمانية بين السيسي وميركل في ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق، بعد قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل بمدينة ميونخ الألمانية على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. قمة مصرية ألمانية بين السيسي وميركل في ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.