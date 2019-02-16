شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروماني: الأمن والدفاع عنصران رئيسيان لتشكيل مستقبل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، رئيس الاتحاد الأوروبى، إن الأمن في أوروبا والدفاع عنها هما بالتأكيد موضوعات أساسية وعصرية مهمة.

وتابع «يوهانيس» خلال كلمته بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، بحضور الرئيس السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أن هناك الكثير من التهديدات الأمنية للقارة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشار «يوهانيس» إلى أنه لابد من تعزيز الشراكة الأوروبية ودعم الأمن الدولي، مضيفا أنه لابد من التنسيق في العمل معا والقيام بدور أكثر شمولية من خلال حلف الناتو، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والاستراتيجيات.

وأكد «يوهانيس» أن الوضع الأمني هو أمر حاضر دائمًا لدى الدولة الرومانية ويهم أيضًا جميع المواطنين في أوروبا، لافتا إلى أن النظام العالمي متعدد الأطراف يتعرض إلى ضغوط كبيرة ويحاول أن يتوائم مع التحديات الجديدة.

وأوضح أنه لمواجهة تلك التحديات يجب أن يكون هناك تماسك وترابط لأن مستقبل أوروبا يتصدر أولويات أجندة الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج إلى نهج متكامل ومتماسك من قبل المؤسسات الأوروبية والدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الرسالة الخاصة بالوحدة والتماسك تعد أمرا أساسيا وتحدد أولويات رئاسة رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويجب التركيز على التغلب على الانقسامات والعثور على أرض مشتركة لتعزيز الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الأمن والدفاع يعدان عنصرين رئيسيين لتشكيل مستقبل الاتحاد الأوروبي وهما يشكلان مصداقية التحرك الدولى لدى رومانيا.

وطالب رئيس رومانيا، بتعاون الدول لتكون أكثر قوة خاصةً أن هناك أطرًا للعمل الجيد يتم من خلالها حل قضايا مختلفة، مضيفا أن هناك قضايا ومشكلات يجب أن نعالجها، مشيرًا إلى أنه يشعر بتفاؤل من خلال مؤتمر ميونخ للأمن العام الحالي، ولكن لابد من العمل معًا.

وشدد «يوهانيس»، على ضرورة التعاون لحل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن التعاون يوفر أفضل السبل لمعالجة تلك القضايا وإيجاد أفضل الحلول لها، مشيرًا إلى أن القمة لها أهمية خاصة، حيث العلاقات العميقة والجيدة بالعالم العربي، وأنه لديه العديد من التوقعات الإيجابية التي ستخرج بها تلك القمة.