شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ يقيمون في مصر دون معسكرات أو مراكز ايواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن موقع مصر الاستراتيجي يؤثر ويتأثر بالمنطقة العربية وأفريقا وأوروبا، حيث استعرض الرئيس السيسي كيف تأثرت مصر بعدم الاستقرار في المنطقة العربية.

وقال الرئيس السيسي أنه عندما سقطت دول جوار وتأثير بعض الدول لعدم الاستقرار تأثرت مصر بعمليات نزوح وهجرة .

وأكد الرئيس السيسي أنه لدينا في مصر 5 ملايين لاجيء يقيمون في مصر مثل باقي المصريين دون العيش في معسكرات أو مراكز إيواء.

وشدد الرئيس السيسي أن مصر لا تزايد على اللاجئين.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن.