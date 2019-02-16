شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالبحر الأحمر لرصد أي هجمات محتملة للجراد الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بقواعد مكافحة الجراد جنوب البحر الاحمر أن فرق مكافحة الجراد الصحراوي تواصل القيام بأعمال الترصد والمكافحة لمواجهة الجراد الصحراوي بمنطقة أبو رماد والشلاتين جنوب البحر الاحمر حتى الحدود المصرية السودانية.

وأكدت أن أعمال المكافحة والترصد شملت مناطق أبو رماد ووادي حوضين ووادي الدئيب ووادي الزعفة بالشلاتين وساحل جنوب البحر الاحمر لمنع وصول أي تجمعات من الجراد الصحراوي باتجاه الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة والقضاء على أي تجمعات اولا بأول من خلال عمليات الرصد المتقدمة حتى خط عرض ٢٢.

وأشارت إلى وجود تنسيق مع الاشقاء داخل دولة السودان وان حالة الاستنفار والطوارئ مستمرة بمختلف قواعد المكافحة جنوب البحر الاحمر وذلك لمواجهة اي هجوم من الجراد الصحراوي الذي انتشر داخل السودان ويتم ارسال تقرير يومي لوزارة الزراعة وعدد من الاجهزة المختصة والمعنية بالأمر.

واكد مسؤولو المتابعة بقاعدة الجراد بأبو رماد انه تم متابعة تحركات الجراد وأن هناك متابعة وتنسيقًا بعمليات الرش والمسح البيئي واستكشاف الجراد وأنه تم تدعيم فرق البحث والمكافحة بمجموعات أخرى من فرق المكافحة والبحث من محافظتي أسوان وقنا سواء بالمبيدات أو الآلات أو السيارات.

كان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قد كلف لجنة فنية للقيام بأعمال الفحص والمسح ومراقبة الجراد، بمدن جنوب البحر الأحمر، مكونة من الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة، والمهندس مصطفى أحمد سعودي، مدير عام مكافحة الجراد، والمهندس أسامة ربيع مصطفى، مدير إدارة مكافحة الجراد بالوزارة بالمرور على مناطق على «مرسى علم - حماطه - وادى الجمال - الشلاتين - أبو رماد - وادى الديب - الشريط الحدودي مع السودان» لفحص ومسح لمراقبة الجراد، ومدى خطورته في هذه الفترة، وذلك بالتنسيق مع مديري قواعد مكافحة الجراد في«أسوان - قنا - برج العرب - سفاجا - مرسى علم - أبو رماد - الشلاتين – حلايب».