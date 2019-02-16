شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا فرق بين مسلم ومسيحي.. ونرسخ قيم التسامح والعيش المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أن الدولة المصرية قامت بممارسات تستهدف ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك. وأكد الرئيس السيسي خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن المصريين جميعهم سواء ولا توجد أقليات دينية وأن كل مدينة جديدة ينشأ بها مسجد وكنيسة ولا فرق بين مسلم ومسيحي الكل مصريين.

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