مكافحة المخدرات تضبط 400 كيلو حشيش و12 كيلو هيروين خام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث نجحت فى ضبط 989 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1074 متهم. وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين على 406 كيلو حشيش، و81 كليو بانجو، وكيلو أفيون، و12 كيلو هيروين، و4 كيلو من مخدر الفودو، و17 كيلو من الاستروكس و38885 قرص مخدر مختلف الأنواع.

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