شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية" و30 مليون مصرى رفضوا الحكم المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن فى مصر نرفض أن نطلق أقلية على أشقائنا ومواطنينا المسيحيين، ونرفض أن نقول "مصرى مسيحى أو مصرى مسلم".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، أنه خرج 30 مليون مصرى لرفض الحكم الدينى المبنى على التطرف، وفى كل مرة تغيب مؤسسات الدولة تظهر هذه الجماعات لتسيطر على الحكم.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن إنشاء أكبر كنيسة بالشرق الأوسط يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والعيش بين المصريين.