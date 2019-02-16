شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رومانيا: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ تحظى بأهمية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الرومانى كلاوس يوهانس، رئيس الاتحاد الأوروبى، عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية الأوربية يومي 24 و25 من شهر فبراير الجارى بشرم الشيخ. وقال يوهانس، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، أن قمة شرم الشيخ المقبلة تحظى بأهمية خاصة، وهو لديه توقعات عالية من هذه القمة.

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