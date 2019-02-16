شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن عدد من العناصر الإرهابية، قام اليوم، بمهاجمة إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حيث قامت قوة الارتكاز الأمنى بالتصدى للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها.

وتابع المتحدث العسكرى، أن القوات تمكنت من القضاء على (7) فرد تكفيرى، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و(14) درجات أخرى، وجارى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة .