شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: "الحكومة لم تبن كنائس فى الماضى وحاليا ندشنها بالمدن الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لم تشهد بناء كنائس من قبل الحكومة فى الماضى، لكن الآن يتم تدشين المسجد والكنيسة فى أى مدينة جديدة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة له بالجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونيخ للأمن، أن مصر تحرص على التحلى بروح التسامح بين الناس وبعضها البعض، أكثر من إلقاء الخطب الدينية، فالمصرى المسلم يذهب إلى الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بأعيادهم بكل سعادة، وأحرص على تحقيق ذلك والتوجيه به، وأتصور أن هذا سينتقل من مصر لباقى الدول الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لكنه سيأخذ وقتا طويلا.