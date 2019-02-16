السيسي: 30 مليون مصري خرجوا لرفض الحكم الديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك بعض الدول الأوروبية التي تتفهم بشكل غير صحيح طبيعة الأحداث والأوضاع داخل مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "تصوروا أننا قمنا بشئ ضد إرادة المصريين، خرج 30 مليون مصري يرفضون إرادة الحكم الديني، في الدول الإسلامية بالذات حينما تغيب المؤسسات الوطنية تظهر هذه الجماعات الدينية للسيطرة على الدولة".

وأكد السيسي، أن الإرهاب يحتاج التكاتف فيما بيينا لمعالجة أسبابه، فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا: "قولنا بشكل واضح.. نعترف أن لدينا مشكلة في الخطاب الديني، وبقول للشركاء الأوروبيين انتبهوا لما يتم نشره في دور العبادة ولا تسمحوا للمتطرفين أن يوجهوا البسطاء نحو التطرف".