المتحدث العسكري: القضاء على 7 تكفيريين بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. وأضاف الرفاعي، في بيان، اليوم السبت، أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين. وتابع المتحدث العسكري: "ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث".

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