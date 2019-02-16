رئيس الوزراء: المحكمة الدستورية تكفل الحماية لحقوق وحريات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير - مصطفى الشيمي:

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضيوف مصر في مؤتمر المحاكم الدستورية العليا تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر، إن ذلك المحفل التنويري ينبئ بوصول الترضية القضائية للجميع، وتكافئ الفرص أمام المحاكم.

ودعا الحاضرين إلى استخدام التكنولوجيا المتوفرة لتيسير سبل الإصلاح التشريعي وتبادل الرؤى القضائية.

وأشاد رئيس الوزراء بالمحكمة الدستورية وأحكامها التي تحمي الدستور بما يكفل صون حقوق وحريات المواطنين ورد أي عدوان على الحقوق.

وجاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

ويشارك بالمؤتمر ممثلا لنحو 45 دولة أفريقية.

ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة تبادل الرؤى والأحكام القضائية في المجال الدستوري، ويشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية.

يذكر أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.