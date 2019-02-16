مصر | تأجيل استئناف داليا البحيري على حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي لـ6 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استئناف داليا البحيري على حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي لـ6 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، استئناف الفنانة داليا البحيري على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 6 أبريل المقبل، لإتمام أوراق التصالح أمام وزير المالية.

وحضرت الفنانة داليا البحيري جلسة اليوم، بصحبة المحامي أشرف عبد العزيز.

وكانت الفنانة داليا البحيري، بالجلسة الماضية قد حضرت إلى محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وقدمت مستندات تفيد بدفعها 879 ألف جنيه للتصالح.

يذكر أن نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها عامين لاتهامها بإخفاء إيرادتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.