مصر | "جبالي": المؤتمر الـ3 لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية منصة لتبادل الخبرات القضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جبالي": المؤتمر الـ3 لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية منصة لتبادل الخبرات القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بضيوف مصر من ممثلي الدول الأفريقية وكذلك الوزراء الحاضرين بالمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعمه للمؤتمر، مؤكدا أنه بالتزامن مع مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا، تترأس مصر الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية اليوم السبت، أن المؤتمر يشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية تسمح بتبادل الخبرات القضائية بين الدول، وهو من بين التوصيات والتي كللها اهتمام ودعم الرئيس السيسي.

وأوضح رئيس الدستورية أن ما حققه المؤتمر في العامين الماضيين من نجاحات دليل على أهمية العمل الجماعي، وتحقيقات لتطلعات الشعوب في الحماية القضائية.

وجاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر، إن ذلك المحفل التنويري ينبئ بوصول الترضية القضائية للجميع، وتكافئ الفرص أمام المحاكم.

ودعا الحاضرين إلى استخدام التكنولوجيا المتوفرة لتيسير سبل الإصلاح التشريعي وتبادل الرؤى القضائية.

وأشاد رئيس الوزراء بالمحكمة الدستورية وأحكامها التي تحمي الدستور بما يكفل صون حقوق وحريات المواطنين ورد أي عدوان على الحقوق.